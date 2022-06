Der Sektor hat seit Jahren viel Rückenwind an der Börse, hat in Umweltbelangen Fortschritte gemacht und liegt auch 2022 deutlich im Plus.Der Hunger der Welt wird weder durch romantisches Gerede noch durch gedrucktes Geld gestillt. theScreener analysiert die Unternehmen ohne deren Saatgut, Pflanzenschutz und Fischzucht die Weltbevölkerung längst nicht mehr ernährt werden könnte. Der Sektor hat seit Jahren viel Rückenwind an der Börse, hat in Umweltbelangen Fortschritte gemacht und liegt auch 2022 deutlich im Plus.

