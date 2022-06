Europäische Aktienmärkte handeln höher DE30 fällt unter die Widerstandszone von 14.575 Punkten zurück Allianz hat Käufer für Mehrheitsbeteiligung an russischem Geschäft gefunden Die europäischen Aktienmärkte notieren in der letzten Börsensitzung der Woche im Plus. Die Indizes des Alten Kontinents sind jedoch von ihren Tageshöchstständen zurückgefallen und notieren nur noch knapp über den gestrigen Schlusskursen. Der polnische WIG20 (W20) ist einer der Spitzenreiter und notiert aktuell 0,7% höher. Händler sollten bedenken, dass die Indizes kurz vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts (14:30 Uhr) einen Anstieg der kurzfristigen Volatilität erfahren könnten. ...

