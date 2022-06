Bad Homburg (ots) -Zusätzlich zu tausendfachem Gerätetausch und dem bereits eingeführten Rücksendeportal haben TeleCash from Fiserv Kund:innen seit Donnerstag Zugang zu Servicestationen in ganz Deutschland.Eine Woche nach Beginn der Terminal-Ausfälle wurde bereits eine 5-stellige Anzahl der von TeleCash from Fiserv Kund:innen betroffenen Verifone H5000 Geräte per Kurier oder persönlich ersetzt. Dies war nur möglich, indem TeleCash die tägliche Auslieferungskapazität auf mehr als das zehnfache erhöhte.Zusätzlich zum Rücksendeportal und der eigens dafür eingerichteten Status-Hotline haben TeleCash Händler:innen jetzt deutschlandweit Zugang zu Servicestationen, an denen kostenlos die neueste Software installiert wird, so dass Händler:innen mit einem funktionsfähigen Terminal an den Einsatzort zurückkehren. Da die Softwareaktualisierung nur durch Techniker:innen am Terminal selbst und nicht per Fernzugriff möglich ist, erlaubt diese zusätzliche Option eine schnelle Wiederaufnahme des gewohnten Geschäftsbetriebs."Aktuell kontaktieren wir unsere Händler:innen proaktiv, um sie zu Servicestationen in ihrer Nähe einzuladen. Dazu haben wir Mitarbeiter:innen im gesamten deutschsprachigen Raum mobilisiert. Das Ziel dieser neuen Maßnahme ist es, alle noch betroffenen Terminals so schnell wie möglich mit der neuesten Software auszustatten." so Oliver Lohmüller-Gillot von Fiserv.###Über FiservFiserv, Inc. (NASDAQ: FISV) bewegt Gelder und Informationen, um die Welt am Laufen zu halten. Als einer der international führenden Anbieter von Zahlungs- und Finanztechnologien hilft das Unternehmen seinen Kunden, erstklassige Ergebnisse zu erzielen, indem Innovationen in allen Bereichen wie dem Account-Processing, digitalen Banklösungen, dem Issuer-Processing, Netzbetrieb, Zahlungen, beim E-Commerce sowie dem Acquiring und Acquiring-Processing im Mittelpunkt stehen. Zudem bietet das Unternehmen mit Clover® eine cloudbasierte POS-Lösung an. Fiserv ist Mitglied des S&P-500®-Index und FORTUNE 500®, wurde in den letzten 14 Jahren elfmal als eine der FORTUNE World's Most Admired Companies® ausgezeichnet, und in zwei aufeinanderfolgenden Jahren von Fast Company als eine der World's Most Innovative Companies benannt. Besuchen Sie fiserv.com und folgen Sie uns in den sozialen Medien für weitere Informationen und die neuesten Unternehmensnachrichten.Pressekontakt:Sabine GrünMarketing Director DACHMobile: +49 (0)160 9060 5686sabine.gruen@fiserv.comwww.telecash.deMarkus JuhrsManager Communications DACHPhone: +49 (0)911 945 8134markus.juhrs@fiserv.comwww.telecash.deOriginal-Content von: TeleCash, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163401/5239258