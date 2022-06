Beverly, Massachusetts (ots/PRNewswire) -Das neue Preismodell ist einfach und transparent und bricht mit den branchenüblichen abonnementbasierten Angeboten.Blues Wireless, der aufstrebende Marktführer bei der Definition des kompletten IoT-Edge-to-Cloud-Marktes, gab heute eine Preisaktualisierung bekannt, die das branchenübliche abonnementbasierte Modell durchbricht. Die Aktualisierung vereinfacht die Art und Weise, wie Kunden für Datenübermittlungsdienste über die Hardware und Software von Blues Wireless bezahlen und diese in Anspruch nehmen, drastisch.Blues Wireless ist das einzige IoT-Unternehmen, das ein winziges 30 mm x 35 mm großes Low-Power-Design anbietet, ein sicheres System-on-Module (die Notecard), das 500 MB Prepaid-Mobilfunkverbindung enthält. Neben dem kleinen Formfaktor, dem stromsparenden Design, der robusten Sicherheit und der integrierten Mobilfunkverbindung verfügen die Notecards auch über eine systemeigene Datenbank, Dateiverwaltung und maschinelle Lernfunktionen. Mit dem Kauf einer Blues Notecard erhalten die Kunden kostenlosen, unbegrenzten Zugang zu Blues Notehub, einer Cloud-basierten Software as a Service (SaaS), die es den Kunden ermöglicht, Projekte zu erstellen und ihre IoT-Geräte vom Prototyp bis zur Produktion in großem Umfang zu aktivieren, zu konfigurieren und zu verwalten.Blues bietet seinen Kunden jetzt die Möglichkeit, Consumption Credits zu erwerben, die sie für Notehub-Dienste verwenden können, z. B. für das Routing von Ereignissen an ihre bevorzugten Cloud-Lösungen wie AWS, Microsoft Azure oder Google Cloud. Die Kunden bestimmen, was sie kaufen, wie sie es verwenden und wofür sie es nutzen. Mengenrabatte sind inbegriffen. Volle Transparenz - keine Abonnements, Verpflichtungen oder lästigen Gebühren."Unser Hauptziel ist es, die Komplexität bei der Anbindung von IoT-Geräten an die Cloud zu beseitigen", so Ray Ozzie, Gründer und CEO von Blues Wireless. "Die Notecard hat das Spiel grundlegend verändert, indem sie die Komplexität zum Teil durch eingebettete Mobiltelefone beseitigt. Heute ändern wir das Spiel mit Notehub erneut, indem wir die Komplexität durch die Einbettung von PaaS beseitigen. Vom Gerät in die Cloud: kein Abonnement erforderlich."Mit Wirkung vom 26. Mai 2022 sind die folgenden Änderungen in Kraft getreten:- Keine monatlichen Projektabonnementgebühren.- Jedes Notehub-Konto verfügt jetzt über ein Abrechnungskonto, wodurch von der projektbasierten Abrechnung zur kontobasierten Nutzung übergegangen wird, so dass alle Projekte die Dienste über dasselbe Konto nutzen können.- Unbegrenzte Anzahl von Projekten und Benutzern in Notehub.- Keine monatlichen nachträglichen Gebühren für die Weiterleitung von Ereignissen und APIs.- Verbrauchsgutschriftenmodell, das eine bessere Nutzung der aktuellen und zukünftigen in Notehub verfügbaren Dienste ermöglicht.Verbrauchskreditmodell:- Jede neu gekaufte und aktivierte Notecard enthält 5.000 Verbrauchsgutschriften, ohne dass zusätzliche Kosten anfallen.- Verbrauchsguthaben werden vom Notehub-Abrechnungskonto verbraucht, wenn Notehub-Dienste, wie z. B. Datenweiterleitung, in Anspruch genommen werden.- Jedes Notehub-Abrechnungskonto wird zu Beginn eines jeden Monats auf 5.000 Verbrauchsguthaben aufgefüllt, wenn es zur Neige geht - ohne zusätzliche Kosten.- Zusätzliche Verbrauchsgutschriften können bei Notehub erworben werden, und es sind Preisnachlässe von bis zu 80 % je nach erworbenem Volumen möglich."Unternehmen und Privatpersonen sind das kostenpflichtige, mehrjährige Abonnementmodell leid. Leute wollen Einfachheit, Erschwinglichkeit, Kontrolle und Transparenz", sagte Jim Hassman, Präsident und CRO von Blues Wireless. "Jedes einzelne Unternehmen und jede Person, der wir dieses Preismodell gezeigt haben, hat bestätigt, dass dies die Zukunft des IoT ist."Neben der Vereinfachung des Preismodells vereinfacht Blues auch seine Preispläne. Künftig wird es nur noch zwei Planoptionen geben: Standard oder Enterprise.Standard Plan: Eine Mobilfunkverbindung und 5.000 Verbrauchsguthaben sind in jeder Notecard enthalten, und die Abrechnungskonten werden monatlich auf 5.000 Verbrauchsguthaben aufgefüllt, wenn diese zur Neige gehen. Da es sich um ein Freemium-Angebot handelt, werden Kunden, die den Standardplan nutzen und neue IoT-Konzepte testen, wahrscheinlich keine Notwendigkeit haben, etwas von Blues zu kaufen. Kunden, die mehr Verbrauchsguthaben für ihre Projekte benötigen, können diese jederzeit erwerben und die Vorteile der Konnektivität und der Verbrauchsguthabengarantie in Notehub nutzen, um sicherzustellen, dass sie nie ausgehen.Enterprise Plan: Kunden mit großen Flotten und besonderen Anforderungen können die Funktionen des Standard-Plans in vollem Umfang nutzen und haben Anspruch auf die á la cart-Funktionen des Enterprise-Plans rund um Hosting, Support und Services.Weitere Informationen erhalten Sie unter blues.io/pricing.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1831262/Pricing.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1633789/Blues_Wireless_Logo.jpgPressekontakt:Tina Kocak,Blues Wireless,919-259-9054,tkocak@blues.comOriginal-Content von: Blues Wireless, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154082/5239279