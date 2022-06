Bonn (ots) -Im Mai wurden etwas mehr 207.000 Fahrzeuge neu zugelassen. Das sind rund 23.000 Einheiten und damit 10,2 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres wurden damit laut der aktuellen Monatsstatistik des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) insgesamt rund 1,013 Millionen Pkw erstmals in den Verkehr gebracht. Das sind minus 9,3 Prozent bzw. rund 103.000 Pkw weniger als im Vorjahreszeitraum.Bei der Zahl der Besitzumschreibungen war im Mai ein Rückgang von minus 13,2 Prozent auf rund 487.000 Pkw im Vergleich zum Vorjahresmonat zu verzeichnen. Von Januar bis Mai 2022 wechselten insgesamt rund 2,4 Millionen Pkw die Besitzer, das sind minus 12,2 Prozent bzw. rund 335.000 Halterwechsel weniger als im Vorjahreszeitraum.Auch wenn der Rückgang im Mai nicht so hoch ausfällt wie im April, bleibt damit eine übliche jahreszeitliche Belebung in Kfz-Handel laut dem Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) aus. Mit einer Veränderung ist weiter nicht zu rechnen, da es nach wie vor Lieferengpässe durch die eingeschränkte Versorgung mit Fahrzeugteilen und -systemen und die damit verbundene stockende Produktion in vielen Herstellerwerken gibt. Dies macht sich auch im knappen Angebot an gebrauchten Fahrzeugen bemerkbar.Pressekontakt:Stefan MeyerTel.:030/25930677E-Mail: smeyer@kfzgewerbe.deOriginal-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7865/5239373