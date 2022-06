Aareal Bank Aktie: Nach dem Scheitern der Übernahmeofferte versuchte das Management "die Kurve kriegen". Und es gab einiges an Visionen, die man -wie auch immer - ohne die zugesagten Finanzspritzen der Gruppe um Advent im Falle der Übernahme erreichen wollte. Aber jetzt gibt es die Visionen und dazu die Übernahme. Denn die Atlantic BidCo GmbH, das "Übernahmevehikel" von Advent und anderen Investoren ist am Ziel: Seit dem 25.05.2022 liegt man über 60 % der Aktien und bis zum 13.06.2022 wird noch einiges dazukommen, nachdem nun die Ungewissheit "raus" ist. Also wieder Zeit für den Blick auf das ...

