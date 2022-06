Xuzhou, China (ots/PRNewswire) -XCMG (SHE:000425) hat im Mai die erste "grüne Lizenz" im chinesischen Baukransektor für seinen XCT25PHEV-Hybridkran erhalten, der das erste "echte Hybridmodell" der Welt ist. Es wurde fünf Jahre lang entwickelt und weitere zwei Jahre lang getestet und optimiert, und das Modell hat auch einen großen Schritt in Richtung Serienproduktion gemacht.Im Hinblick auf Chinas "Dual Carbon"-Ziele steht die Baumaschinenindustrie am Wendepunkt der Energiewende, insbesondere im Kransektor, der Schwerlast-, Super- und Mobilkrane herstellt. XCMG, ein führendes Unternehmen auf dem globalen Kranmarkt, hat 100 Prozent inländische Forschung und Entwicklung und Produktion von Kranen unter 300 Tonnen realisiert, und die Gruppe hat auch eine starke industrielle Basis, dass einer von drei Kranen in der Welt von XCMG hergestellt wird.Der XCT25PHEV debütierte 2020 auf der bauma China als einziger Autokran mit Hybridtechnologie und kann mit reinem Elektroantrieb betrieben werden, wobei er frei zwischen den vier Modi Hybrid, Elektro, Kraftstoff und Plug-in umschalten kann. Er ist auch der erste Kran, der eine grüne Lizenz erhalten hat.Am 29. Mai hat XCMG fast 100 Einheiten von New Energy Trucks nach Südamerika geschickt. Das Modell ist der weltweit erste rein elektrische starre Muldenkipper, der mit einer Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit hoher Energiedichte ausgestattet ist, die eine Leistung von 525/700 kWh bietet und ein schnelles Auf- und Entladen, eine große Reichweite und ein hohes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit ermöglicht. Es wurde entwickelt, um die Probleme südamerikanischer Minen effizient zu lösen, darunter hohe Kohlenstoffemissionen, geringe Reichweite und niedriger Sicherheitsfaktor.Um seine nachhaltige Strategie für grüne, kohlenstoffarme und intelligente neue Infrastrukturen weiter voranzutreiben, hat XCMG vor kurzem eine Rahmenvereinbarung für eine strategische Zusammenarbeit mit der Shudao Investment Group unterzeichnet, um eine umfassende und tiefgreifende Kooperation in den Bereichen Entwicklung von Baumaschinen für neue Energien, unbemanntes Baustellenmanagement, intelligente Minen sowie Bau und Instandhaltung von Autobahnen einzugehen.XCMG und Shudao werden die umweltfreundliche und intelligente Fertigung erforschen und beschleunigen, sich auf die industrielle Transformation und Modernisierung konzentrieren und Talente ausbilden, um die Entwicklung einer neuen digitalen Infrastruktur voranzutreiben.Lu Chuan, Präsident von XCMG, wies darauf hin, dass XCMG im Jahr 2021 20 Elektrifizierungsprojekte durchgeführt und elektrische Bagger, Lader, Gabelstapler, Hubarbeitsbühnen und Plug-in-Produkte entwickelt hat."XCMG treibt die Entwicklung elektronischer Steuerungs-, Batterie- und elektrischer Antriebstechnologien energisch voran, wobei beträchtliche Gesamtinvestitionen vor allem in die Forschung und Entwicklung fließen", so Lu. "Wir konzentrieren uns auf energiesparendes Design für elektrische Antriebssysteme, hocheffiziente Statusbewertung für Batteriepacks und mehr und haben unabhängig 17 serienmäßige Kernkomponenten für elektrische Antriebe in drei Kategorien entwickelt, die alle industriell gefertigt wurden. Ziel ist es, bis 2027 einen Anteil von 25 Prozent und bis 2030 einen Anteil von 35 Prozent an den Einnahmen aus neuen Energieprodukten zu erreichen."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1831861/XCMG_Consolidates_Sustainable_Development_New_Energy_Centric_Strategies_During_World_Environment.jpgPressekontakt:Wang Lin,+86-516-87565404,xcmg_media@163.comOriginal-Content von: XCMG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115371/5239392