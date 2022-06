Singapur (ots/PRNewswire) -Einsparung kumulativer Energiekosten von 320 Mio. S$ durch Reduzierung von CO2-Emissionen, Energie- und WasserintensitätenCapitaLand Investment Limited (CLI) setzt sich verstärkt für Nachhaltigkeit ein und hat es sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Um diese Verpflichtung erfolgreich umzusetzen, strebt CLI an, seine absoluten Scope 1- und 2-Treibhausgasemissionen bis 2030 um 46 % statt 28 % gegenüber dem Basisjahr 2019 zu reduzieren. Diese neuen Ziele zur Verringerung der Treibhausgasemissionen werden von der Initiative Science Based Targets[1] (SBTi) zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 °C gemäß den Zielen des Pariser Abkommens[2] bestätigt. CapitaLand ist eines der wenigen in Singapur ansässigen Unternehmen, das über von der SBTi genehmigte CO2-Ziele für seine umfangreichen weltweiten Aktivitäten verfügt, die sich am 1,5-°C-Szenario orientieren.Die neue Netto-Null-Verpflichtung baut auf bestehenden Nachhaltigkeitszielen auf, die im Nachhaltigkeits-Masterplan 2030[3] von CapitaLand dargelegt sind, der im Oktober 2020 vorgestellt wurde. Dazu gehören die Beschleunigung des Übergangs zu einem kohlenstoffarmen Unternehmen, vermehrte Wassereinsparungen und Widerstandsfähigkeit sowie das Ermöglichen einer Kreislaufwirtschaft.CLI hat heute zusammen mit der Veröffentlichung seines 13. globalen Nachhaltigkeitsberichts, der seine Nachhaltigkeitsleistung im Jahr 2021 abdeckt, seine Netto-Null-Verpflichtung bekannt gegeben. CLI ist auf dem besten Weg, sein Netto-Null-Ziel sowie die Ziele des Masterplans 2030 für Nachhaltigkeit zu erreichen.Lee Chee Koon, Group Chief Executive Officer von CLI, erklärte: "Nachhaltigkeit steht bei allem, was wir tun, an erster Stelle, und wissenschaftlich fundierter Klimaschutz ist unerlässlich. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, nicht nur zu den Netto-Null-Kohlenstoffzielen Singapurs beizutragen, sondern auch in den Gemeinden, in denen wir weltweit tätig sind, zu einem kohlenstoffarmen Geschäft überzugehen. Das Erreichen von Netto-Null bis 2050 erfordert eine Vielzahl von Initiativen, und wir werden weiterhin regelmäßig über unsere Nachhaltigkeitsleistung und -wirkung berichten. Die Nachhaltigkeitsreise von CapitaLand hat bereits vor über 20 Jahren begonnen und heute sind wir als weltweit führender Akteur im Bereich Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche bekannt. Wir schätzen das Vertrauen und die Unterstützung unserer Stakeholder, während wir weiterhin Gutes und das Richtige tun."Lynette Leong, Chief Sustainability Officer von CLI, betonte: "Auf unserem Weg in Richtung Netto-Null haben wir Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) und die Ziele unseres Nachhaltigkeits-Masterplans 2030 in die Investitions-, Beschaffungs- und Betriebsprozesse von CLI integriert. Wir haben eine proprietäre Kennzahl für die Rendite auf Nachhaltigkeit entwickelt, die Zinseinsparungen aus unseren nachhaltigkeitsbezogenen Krediten und die Kostenvermeidung für Versorgungsunternehmen umfasst, um den durch unsere Nachhaltigkeitsbemühungen geschaffenen Wert zu messen. Die Zinseinsparungen unterstützen zusammen mit dem CapitaLand Innovation Fund in Höhe von 50 Millionen S$ die Erprobung und Implementierung neuer nachhaltigkeitsbezogener Technologien, die weltweit durch unsere jährliche CapitaLand Sustainability X Challenge (CSXC) und andere grundlegende Initiativen beschafft werden, und die wiederum das Erreichen unserer Nachhaltigkeitsziele beschleunigen. Um unser Engagement weiter zu demonstrieren, sind Nachhaltigkeits- und klimabezogene Leistungsziele auch an die Vergütung unserer Geschäftsleitung gekoppelt."Die CO2-Minderungsstrategie von CLI in Richtung Netto-Null bis 2050 wird folgendermaßen priorisiert:1. Reduzierung des Energieverbrauchs und Verbesserung der Energieeffizienz durch innovative Gebäudekonzepte und technische Lösungen. Dazu gehören die Optimierung und Modernisierung wichtiger Gebäudesysteme, um den Stromverbrauch vor Ort zu senken. CLI wird über die CSXC außerdem weltweit bahnbrechende Nachhaltigkeitstechnologien bereitstellen.2. Intensivierung des Einsatzes und der Nutzung erneuerbarer Energien vor Ort, wo dies möglich ist.3. Kauf von Ökostrom in Märkten, in denen die Gesetzgebung dies zulässt.4. Die Nutzung von Zertifikaten für erneuerbare Energien nur als letztes Mittel.Highlights des Nachhaltigkeitsberichts von CLIDer globale Nachhaltigkeitsbericht 2021 von CLI (http://www.capitaland.com/gsr) beschreibt seinen Weg, seine Ergebnisse und Fortschritte bei der Erreichung seiner Nachhaltigkeitsziele und wird extern nach dem AA1000 Assurance Standard bestätigt. Zu den Höhepunkten gehören:- Kumulierte Einsparung von Versorgungskosten in Höhe von 320 Millionen S$[4] aufgrund der betrieblichen Effizienz.- Reduzierung der Wasserverbrauchsintensität um 52 % und Reduzierung der Energieverbrauchsintensität um 43 % pro Quadratmeter (qm)[4]. Damit ist das Ziel des Nachhaltigkeits-Masterplans für 2030 um 7 bzw. 8 Prozentpunkte übertroffen.- Es wurde eine Verringerung der Intensität der CO2-Emissionen um 54 % erreicht[4].- Erhalt der Green-Building-Zertifizierungen für 48 % des globalen CLI-Portfolios nach m².- CLI und seine Immobilien-Investment-Trusts und Business-Trusts haben durch nachhaltige Finanzierung insgesamt fast 7 Mrd. S$ eingenommen.- Festsetzung eines internen CO2-Schattenpreises seit dem 3. Quartal 2021, um die Umweltkosten der Treibhausgasemissionen jeder Investition zu messen und entsprechende Minderungsmaßnahmen zu ergreifen.- Aufrechterhaltung einer vielfältigen weltweiten Belegschaft mit 85 Nationalitäten, und 40 % der Führungskräfte sind Frauen.- Über 410.000 Schulungsstunden insgesamt und Einstufung als Top-Arbeitgeber im Immobiliensektor beim Randstad Employer Brand Research Award 2021 - Singapur.- 100 % der Auftragnehmer und Lieferanten von CLI haben sich dazu verpflichtet, sich an den Verhaltenskodex für die Lieferkette von CapitaLand zu halten und damit strenge Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.2021 steigerte CLI die Nutzung erneuerbarer Energien auf rund 4,3 % (47.800 MWh) des gesamten Stromverbrauchs. Dadurch konnten etwa 28.960 Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden, was dem jährlichen Stromverbrauch in 10.608 Haushalten entspricht[5]. Dieser Erfolg wurde 21 Immobilien in Singapur, China, Australien, Belgien, Indien, dem Vereinigten Königreich und sieben Gewerbeparks in Indien zugeschrieben, die ganz oder teilweise über erneuerbare Energiesysteme vor Ort mit erneuerbarer Energie betrieben wurde, oder aber auf den Bezug von Voll- oder Teil-Ökostrom zurückgeführt. Bis 2030 will CLI den gesamten Stromverbrauch aus erneuerbaren Energien auf 35 % steigern.CapitaLand für seine weltweite Führungsrolle im Bereich Nachhaltigkeit anerkanntDie Führungsrolle und die Bemühungen von CapitaLand im Bereich Nachhaltigkeit werden nach wie vor von der Branche sowie von renommierten internationalen Indizes und Benchmarks wie dem "Global 100 Most Sustainable Corporations in the World Index" und dem "Dow Jones Sustainability World Index" seit 10 Jahren und dem "Global Real Estate Sustainability Benchmark'" seit vier Jahren anerkannt.CapitaLand wurde außerdem für seine umfassenden Strategien und Erfolge im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet, die sich an seinem Masterplan 2030 orientieren. Dazu gehören die branchenweit ersten und innovativen Initiativen wie CSXC, die erste globale, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Innovations-Challenge für die bebaute Umwelt durch ein Immobilienunternehmen mit Sitz in Singapur. Sechs ausgewählte Innovationen aus der ersten CSXC werden in den Anlagen von CapitaLand in Singapur und den Vereinigten Staaten erprobt. Diese vielversprechenden Innovationen können weiter skaliert werden, um die Bemühungen von CapitaLand zu stärken, die Ziele des Masterplans für Nachhaltigkeit 2030 zu erreichen und Auswirkungen auf die gesamte bebaute Umwelt zu haben. Für die zweite, derzeit laufende CSXC 2022 und sind bereits über 340 Beiträge aus mehr als 50 Ländern eingegangen.CapitaLand hat außerdem einen Innovationsfonds in Höhe von 50 Millionen S$ und das Smart Urban Co-Innovation Lab eingerichtet, um mehr Branchenkooperationen zu fördern. Über 700 Unternehmen wurden engagiert, um mehr städtische Lösungen zu katalysieren.Informationen zu CapitaLand Investment Limited ( www.capitalandinvest.com (http://www.capitalandinvest.com/))CapitaLand Investment Limited (CLI) mit Hauptsitz in Singapur ist ein führender globaler Immobilien-Investment-Manager (REIM) mit einer umfangreichen Präsenz in Asien. Zum 31. März 2022 verwaltete CLI Immobilienvermögen in Höhe von 124 Mrd. S$ sowie verwaltete Immobilienfonds (FUM) in Höhe von 86 Mrd. S$ über sechs börsennotierte Immobilieninvestmentfonds und Unternehmensfonds, außerdem 29 Privatfonds in den Regionen Asien-Pazifik, Europa und den USA. Die diversifizierten Immobilien-Assetklassen des Unternehmens umfassen integrierte Entwicklungen, Einzelhandel, Büros, Unterkünfte, Gewerbegebiete, Industrie, Logistik und Rechenzentren. Folgen Sie @CapitaLand in den sozialen Medien: (https://www.capitaland.com/international/en/more-from-capitaland/social-media.html?cid=NewsRelease:Apr18:Digital:PDF:SocialMediaPage)[1] Die Science Based Targets Initiative (SBTi) treibt ehrgeizigeKlimaschutzmaßnahmen im Privatsektor voran, indem sie es Unternehmen ermöglicht,wissenschaftlich fundierte Emissionsreduktionsziele festzulegen. 2020 war CapitaLand das erste Immobilienunternehmen in Asien (ohne Japan) und inSingapur, das seine CO2-Emissionsreduktionsziele von SBTi für ein Szenario unter2 Grad Celsius validiert hat [3] Weitere Informationen zumNachhaltigkeits-Masterplan 2030 von CapitaLand finden Sie hier(http://www.capitaland.com/sustainability) [4] 2008 als Ausgangspunkt [5] Derdurchschnittliche Jahresverbrauch eines HDB-Haushalts mit vier Zimmern basiertauf den Energiestatistiken 2021 der Energy Market Authority von Singapur(https://www.ema.gov.sg/cmsmedia/Publications_and_Statistics/Statistics/9RSU.pdf)