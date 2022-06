Trendwende in der Autoindustrie: Die Geschäftserwartungen haben sich laut Ifo-Umfrage trotz Ukraine-Krieg und Materialmangel im Mai deutlich aufgehellt. "Geringe Einschränkungen durch Lage in Ukraine". Auch bei Zulieferern Stimmungsumschwung. Die Stimmung in der deutschen Autoindustrie hat sich im Mai laut Ifo-Umfrage deutlich verbessert. Trotz Ukraine-Krieg, Materialengpässen und Problemen in China blicken Hersteller wie Volkswagen, BMW und Mercedes, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...