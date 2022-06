Mailand (ots/PRNewswire) -Italienische Innovation: 5 Milliarden € in 5 Jahren. 3 davon im Jahr 2021Startups und Scaleups mit italienischer DNA (italienische Gründer mit Sitz in Italien oder im Ausland) haben in den letzten 5 Jahren mehr als 5 Milliarden Euro aufgebracht: Davon wurden 2,9 Milliarden von italienischen Unternehmen mit Sitz in Italien und 2,2 Milliarden von italienischen Unternehmen mit Sitz im Ausland aufgebracht.Allein im Jahr 2021 haben italienische Start-ups und Scale-ups insgesamt 2,9 Mrd. EUR aufgebracht, die auf 534 Transaktionenverteilt wurden . Im Jahr 2020 hingegen wurden bei 306 Operationen insgesamt 780 MillionenEuro eingenommen . Im Jahr zuvor waren es 605 Millionen Euro in 244 Operationen.Diese Beschleunigung lässt nicht ab: Die ersten Monate des Jahres 2022 haben mit einer Plattensammlung begonnen: Scalapay, ein in Italien ansässiges Scaleup-Unternehmen, schloss eine Finanzierungsrunde über 497 Millionen Dollar ab.Im Jahr 2021 verstärkte sich die Internationalisierung der VC-Branche: Sowohl in Italien ansässige als auch von Italien gegründete Unternehmen wuchsen und zogen internationale Investoren an. Gleichzeitig wachsen die italienischen Risikokapitalfonds und investieren in Unternehmen außerhalb Italiens. Nicht nur VC-Fonds investieren im Ausland, sondern auch Unternehmen: Sie verfolgen eine offene Innovation ohne geografische Grenzen, sie suchen die Innovation dort, wo sie geboren wird.In Italien trat 2021 eine wachsende Zahl und Vielfalt von Investoren in den Risikokapitalmarkt ein: neben spezialisierten Fonds auch Investmentholdings, Unternehmen, Business Angels, Equity-Crowdfunding-Plattformen, Inkubatoren und Acceleratoren. Hier finden Sie eine vollständige Liste (https://www.dropbox.com/s/t77dsa447fbk6if/Sartup%20e%20scaleup%20nel%20VC.pdf?dl=0)der Operationen und Betreiber.Ein Großteil der letztjährigen Sammlung ging an 20 Unternehmen , die einen Gesamtbetrag von 2,05 Milliarden Euro einnahmen . Viele dieser Scale-ups wurden von Italienern außerhalb Italiens, insbesondere in den USA oder im Vereinigten Königreich, gegründet, um leichter ein globales Geschäftsmodell entwickeln zu können (Einzelheiten (https://www.dropbox.com/s/6695ouq2l18vrr7/Le%20prime%2040%20startup%20di%20matrice%20italiana.pdf?dl=0)hier) (https://www.dropbox.com/s/6695ouq2l18vrr7/Le%20prime%2040%20startup%20di%20matrice%20italiana.pdf?dl=0). Der Spitzenreiter unter den Scaleups, Sysdig, ist ein gutes Beispiel dafür: ein in San Francisco ansässiges Unternehmen, das von dem Italiener Loris Degioanni gegründet wurde, schloss im April eine 188-Millionen-Dollar-Runde ab, gefolgt von einer 350-Millionen-Dollar-Runde. ScalaPay (https://bebeez.it/venture-capital/la-fintech-milanese-scalapay-incassa-altri-155-mln-dai-venture/)das von Simone Mancini und Johnny Mitrevski gegründete Unternehmen ScalaPay schloss im Jahr 2021 ebenfalls zwei Geschäfte, https://bebeez.it/venture-capital/la-fintech-milanese-scalapay-incassa-altri-155-mln-dai-venture/ und brachte im Januar 48 Millionen Dollar und im September 155 Millionen Dollar auf.Der dritte Platz auf diesem Podium geht an TrueLayer (https://bebeez.it/fintech/la-fintech-truelayer-con-cuore-italiano-raccoglie-altri-130-mln-e-diventa-un-unicorno/), ein im Vereinigten Königreich ansässiges Scaleup, das von den Italienern Francesco Simoneschi und Luca Martinettigegründet wurde und im vergangenen Jahr ebenfalls zwei Runden absolvierte: 70 Millionen Dollar bzw. 130 Millionen Dollar ."Innerhalb Italiens, aber auch auf einer größeren "italienischen Matrix"-Ebene, beginnt der Innovationsmarkt ein Ausmaß und eine Erfolgsbilanz zu erreichen, die vor zehn Jahren unvorstellbar waren, als wir als P101 zu den ersten VC-Fonds in Italien gehörten. Auffallend ist meines Erachtens die zunehmend grenzüberschreitende Dimension, die das italienische Innovationssystem annimmt. Ich glaube, dass der früher begrenzte Umfang der verfügbaren Mittel zu den Schlüsselelementen dieser Situation gehörte, da italienische Unternehmer in der Lage waren, Unternehmen zu gründen und zu entwickeln, die - dank korrekter wirtschaftlicher Aspekte und gesunder Geschäftsmodelle - jetzt von internationalen Investoren geschätzt werden. Außerdem führt dieses System zu aufmerksamen Investoren, die das Wachstum von Unternehmen begleiten und lenken sowie sie wirtschaftlich unterstützen können", so Andrea Di Camillo, Gründer und Managing Partner von P101 sgr.Betrachtet man schließlich die Jahre 2016-2021, so haben 40 Scaleups den höchsten Wert erreicht: 3.7 der Gesamtsumme von 5,1 Milliarden Euro, die von allen erfassten Startups und Scaleups aufgebracht wurden. Von diesen 40 wurden 16 von Italienern im Ausland gegründet, die 2,4 Millionen Euro gesammelt haben. Im Jahr 2021 gab es 35 Investitionen italienischer VCs in ausländische Start-ups und Scale-ups und 15 Sekundärinvestitionen in ausländische Unternehmen (Einzelheiten (https://www.dropbox.com/s/sxb07s0fuvh155f/Investimenti%20in%20startup%20o%20scaleup%20estere.pdf?dl=0)hier (https://www.dropbox.com/s/sxb07s0fuvh155f/Investimenti%20in%20startup%20o%20scaleup%20estere.pdf?dl=0)).Über P101 SGRP101 SGR ist eine der führenden Risikokapitalgesellschaften in Italien, die in digitale und technologieorientierte Unternehmen in Europa investiert. Es wurde 2013 von Andrea Di Camillo gegründet und wird von Azimut, dem Fondo Italiano di Investimento, dem Europäischen Investitionsfonds, dem Fondo Pensione BCC, der Cassa Forense sowie einigen der wichtigsten italienischen Unternehmerfamilien unterstützt.P101 SGR verwaltet derzeit zwei Fonds sowie den ersten VC-Retail-Investmentfonds, der in Zusammenarbeit mit der Azimut-Gruppe entwickelt wurde. P101 verwaltet ein Vermögen von über 200 Millionen Euro und hat in über 40 Technologieunternehmen investiert, darunter Opyn, Cortilia, Milkman, MusixMatch und Tannico.