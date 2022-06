In 3,4 Sekunden auf 100 Kilometer pro Stunde in Richtung Zukunft: Der neue Delorean macht nicht nur optisch einiges her. Der Flux-Kompensator fehlt allerdings weiterhin. Nach Teasern, Ankündigungen und Verlautbarungen hat die Delorean Motor Company (DMC) nun den Delorean Alpha 5 vorgestellt. Der Sportwagen ist der Nachfolger des ikonischen Modells, das intern unter der Bezeichnung "DMC-12" firmierte und durch seine Auftritte als Zeitmaschine in ...

