MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Lanxess von 60 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Analyst Markus Mayer beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie tiefergehend mit der Entscheidung, die Sparte Hochleistungskunststoffe in ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Finanzinvestor Advent einzubringen. Die Entscheidung könnte seiner Ansicht nach den Aktienwert durch Synergien um bis zu 17,60 Euro steigern. Längerfristig hält er eine Kursverdopplung bis über 80 Euro für denkbar./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2022 / 13:49 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470405

