Im Frühjahr 2017 konnte Adidas über 165,00 Euro zulegen und in der Spitze auf 336,26 Euro bis August letzten Jahres ansteigen. Zwischenzeitliche Rücksetzer wurden stets um 165,00 Euro abgefangen, so auch bei dem jüngsten Kurssturz aus Anfang dieses Jahres. Allerdings tut sich die Aktie offensichtlich etwas schwer mit einer Bodenbildungsphase, im Tageschart ist ein Anstieg an den 50-Tage-Durchschnitt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...