Am 2. Juni fand der Womenpower-Karrierekongress 2022 statt. Dabei wurde unter anderem diskutiert, wie Innovationsprozesse von Frauen profitieren. Der 19. Womenpower-Karrierekongress 2022 stand unter dem Motto "Future of Leadership". Dabei gab es Veranstaltungen für alle berufstätigen Frauen: Von Workshops für Berufseinsteigerinnen bis Talks für Frauen in Führungspositionen - aber auch Panels mit einem Fokus darauf, wie wichtig Frauen für die Innovationskraft sind. Denn aktuell sind Frauen in der Innovation wenig vertreten: Laut der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...