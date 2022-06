Wilmington, Mass. (ots/PRNewswire) -Ab sofort kann jeder Kunde der US-Regierung einen Spirit ohne weitere technische Prüfung oder Genehmigung kaufen und betreiben.Die Defense Innovation Unit (DIU) gab heute bekannt, dass die "Spirit"-Plattform von Ascent AeroSystems in die Blue UAS Cleared List der zugelassenen kleinen unbemannten Luftfahrtsysteme (UAS) aufgenommen wurde. Ab sofort kann jeder Kunde der US-Regierung einen Spirit ohne weitere technische Prüfung oder Genehmigung kaufen und betreiben."Wir liefern Spirits seit 2020 aus, und unsere Kunden auf der ganzen Welt schätzen die robuste Vielseitigkeit, die sie bieten", so Paul Fermo, VP of Business Development. "Wir freuen uns, dass Behörden und kommunale Kunden nun mit wenigen Mausklicks die Systeme erhalten, die sie benötigen."Das DIU Blue UAS-Programm wurde ins Leben gerufen, um ein umfassendes Prüfverfahren für ausgewählte unbemannte Luftfahrtsysteme anzubieten. Durch die Beseitigung doppelter Genehmigungsverfahren in den verschiedenen Regierungsstellen und Verteidigungsbehörden können Betreiber und Hersteller die Systeme schnell dort einsetzen, wo sie gebraucht werden."Regierungsbehörden können sich nicht aussuchen, wann und wo sie fliegen", sagte Peter Fuchs, CEO. "Die Koaxialkonfiguration der Spirit bietet die kompakte, leistungsstarke und wetterunabhängige Fähigkeit, die für diese missionskritischen Anwendungen benötigt wird. Der modulare Aufbau ermöglicht es den Betreibern nicht nur, das System genau so zu konfigurieren, wie es für den jeweiligen Einsatz benötigt wird, sondern auch neue Sensoren problemlos zu integrieren, sobald diese verfügbar sind."Das Unternehmen verfügt derzeit über Spirits, die sofort lieferbar sind, und es werden Lieferpositionen für weitere Einheiten angenommen, die ab August ausgeliefert werden sollen.Informationen zu Ascent AeroSystemsDie kompakten, allwettertauglichen und leistungsstarken unbemannten Luftfahrtsysteme von Ascent AeroSystems werden in den USA entwickelt und gebaut. Basierend auf der patentierten Koaxialtechnologie bieten sie eine unübertroffene Vielseitigkeit und sind die idealen Plattformen für unternehmenskritische Anwendungen und Systemintegratoren in den Bereichen öffentliche Sicherheit, Industrie, Behörden und Unternehmen.Für weitere Informationen:- Verkaufsanfragen: Sales@ascentaerosystems.com- Medienanfragen: Media@ascentaerosystems.com- Referenzen: https://www.diu.mil/latest/blue-uas-2-0-cleared-list-access-to-broader-variety-of-capable-unmannedFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1831927/ASCENT_AEROSYSTEMS_wings_open.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1831926/ASCENT_AEROSYSTEMS_Blue_sUAS_1.jpgOriginal-Content von: Ascent AeroSystems, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100090614/100890321