Multizentrische DISTALS-Zulassungsstudie mit TIGERTRIEVER 13, dem kleinsten und einzigen Thrombektomie-Gerät, das für distale Gefäße entwickelt wurde

Rapid Medical, ein führender Entwickler richtungsweisender neurovaskulärer Geräte, hat heute die Anmeldung des ersten Patienten für die DISTALS-Studie bekannt gegeben. Es handelt sich dabei um die erste IDE-Studie ("Investigational Device Exemption") zur Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit mechanischer Thrombektomie-Systeme bei ischämischen Schlaganfällen.

"Die Anmeldung des ersten Patienten für diese bahnbrechenden Studie bedeutet einen wichtigen Meilenstein für die Patienten", so Dr. Hannes Nordmeyer, Leitender Arzt für interventionelle Radiologie und Neuroradiologie am Neurozentrum (radprax) in Solingen, Deutschland. "Wir wissen von ischämischen Schlaganfällen durch Gefäßverschluss, dass die schnellstmögliche Wiederherstellung der Blutversorgung im Gehirn die Behandlungsergebnisse erheblich verbessern kann. Nun, da wir die Technologie kennen, um ischämische Schlaganfälle mit TIGERTRIEVER 13 behandeln zu können, müssen wir auch den Patientennutzen schnellerer Öffnungen kleinerer Blutgefäße verstehen.

Bei dieser neuen potenziellen Behandlungsoption für ischämische Schlaganfälle kommt TIGERTRIEVER 13 von Rapid Medical, dem kleinsten und einzigen bislang erhältlichen anpassbaren Thrombektomie-Gerät, eine zentrale Rolle zu. Aufgrund der Anpassbarkeit und vollständigen Sichtbarkeit von TIGERTRIEVER 13 sind die Ärzte nun in der Lage, den Kontakt mit einem Gefäß und Blutgerinsel zu steuern. Auf diese Weise lässt sich jeder Schritt des Verfahrens optimieren.

Weniger als 10 der Patienten nach ischämischen Schlaganfällen erhalten eine mechanische Thrombektomie eine bewährte Behandlungsmethode, die die Behandlungsergebnisse erheblich verbessert. Mithilfe von TIGERTRIEVER 13 von Rapid Medical zielt die DISTALS-Studie nun darauf ab, diesen Nutzen auf weitere 25 bis 40 der Schlaganfallpatienten auszuweiten. Das Gerät wurde speziell für die äußeren Hirnareale (M3-Blutgefäße) entwickelt und ermöglicht eine Intervention innerhalb von 24 Stunden nach Auftreten der Symptome.

Diese Pressemitteilung wurde im Anschluss an eine internationale Fachtagung in New York herausgegeben, an der leitende Prüfärzte teilnahmen, darunter Jeffrey Saver von der UCLA in Los Angeles, Kalifornien, Rishi Gupta, Wellstar Health System in Marietta, Georgia, David Fiorella vom Stony Brook University Medical Center in Stony Brook, New York und Professor René Chapot, Facharzt für Radiologie am Alfried Krupp Krankenhaus in Essen, Deutschland. Bei diesem Event erörterten die weltweit führenden Experten die Herausforderungen bei der Behandlung dieser Patientenpopulation und der Optimierung des Verfahrens.

"Wir sind hocherfreut, über ein derart erfahrenes Ärzteteam zu verfügen, um an Verbesserungen in diesem Bereich mitzuwirken", kommentiert Dr. Walid Haddad, Chief Clinical Officer bei Rapid Medical. "Wir gewinnen tiefere Einblicke in Schlaganfälle und wie das neuartige Design des Geräts entscheidend zu einer wirksamen Behandlung dieser empfindlichen Hirnareale beitragen kann."

Neben dem ersten von Dr. Hannes Nordmeyer in Deutschland angemeldeten Patienten rekrutierte Dr. Elad Levy nun an der University at Buffalo Neurosurgery in New York auch den ersten US-amerikanischen Patienten.

