FuelCell Energy-Aktionäre dürften heute extrem schlechte Laune haben. Im freien Fall geht die Aktie rund vier Prozent in die Knie. Durch diesen Abschlag liegt der Wert bei nur noch 4,15 USD. Die Bären haben die Bullen also in die Ecke gedrängt - können die sich aus der Umklammerung lösen?

Kursverlauf von FuelCell Energy der letzten drei Monate.

Der heutige Verlust tut weh, aber die Technik sieht noch ganz gut aus. Denn es fehlen nur geringfügige Gewinne für neue Kaufsignale. So müsste die Aktie lediglich rund sechs Prozent klettern und würde neue Monatshochs ausbilden. Bisher hatte der Titel dieses Top bei 4,41 USD ausgelotet. Die Spannung ist also buchstäblich mit den Händen greifbar.

Antizyklische Anleger könnten diesen Einbruch nun zum Kauf nutzen. Denn die Aktie gibt es heute mit einem Abschlag. Wer eher auf der Baisse-Seite investiert ist, ...

