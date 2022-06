DGAP-News: ACTAQUA AG / Schlagwort(e): Anleihe

ACTAQUA AG verfolgt alternative Finanzierungsoptionen weiter und setzt die Emission der Anleihe 2022/2027 aus



03.06.2022 / 20:30

P R E S S E I N F O R M A T I O N NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN ODER INNERHALB DEN USA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER KANADA ODER EINER SONSTIGEN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG. ACTAQUA AG verfolgt alternative Finanzierungsoptionen weiter und setzt die Emission der Anleihe 2022/2027 aus Mannheim, 3. Juni 2022. Die ACTAQUA AG, Spezialist für die digitale Transformation der Immobilienwirtschaft, teilt mit, dass sie die Emission der Anleihe 2022/2027 in dem aktuell sehr herausfordernden Marktumfeld für Mittelstandsanleihen vorerst nicht fortsetzt und stattdessen alternative und vielversprechendere Finanzierungsoptionen weiterverfolgt. Eine mögliche Wiederaufnahme der Emissionspläne zu einem späteren Zeitpunkt unter verbesserten Marktbedingungen hält sich die Gesellschaft weiterhin offen. Auch in dem momentan schwierigen Marktumfeld für Mittelstandsanleihen hatte der Vorstand im Rahmen des bisherigen Emissionsprozesses von zahlreichen Investoren positives Feedback zum Geschäftsmodell der ACTAQUA AG erhalten. Gerade im Vergleich zu anderen Refinanzierungsoptionen jedoch bewertet der Vorstand derzeit die Bedingungen einer Vollplatzierung der Anleihe im vorgesehenen Emissionszeitraum als nicht optimal. Daher wird sich die Gesellschaft, auch unter Einbeziehung interessierter Investoren aus dem bisherigen Emissionsprozess, auf alternative Finanzierungsoptionen konzentrieren, die vor dem Hintergrund der dynamischen Wachstumspläne von der Gesellschaft in den vergangenen Monaten parallel und fortlaufend weiterverfolgt wurden. Sascha Müller, Mitgründer von ACTAQUA: "Mit unserer Digitalisierungsplattform PAUL verfügen wir über ein einzigartiges, zukunftsfähiges und nachhaltiges Produkt, mit dem Umwelt- und Klimaschutz, aber auch Ressourceneffizienz im Gebäudesektor Realität werden. Damit können wir einen ganz entscheidenden Beitrag für eine grüne Immobilienwirtschaft leisten. Der potenzielle Markt für PAUL ist entsprechend riesig und die Nachfrage steigt stetig. Unsere Geschäftszahlen, das Momentum und die positiven Geschäftsaussichten sprechen für sich." Mit ihrem Geschäftsmodell schreibt ACTAQUA seit Firmengründung schwarze Zahlen und befindet sich seither in einer wachsenden und profitablen Geschäftsentwicklung. Zuletzt konnte die Gesamtleistung 2021 um 152 % auf 12,3 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr (2020: 4,8 Mio. Euro) gesteigert werden. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 2021 lag bei 5,8 Mio. Euro (2020: 1,6 Mio. Euro), was einer EBIT-Marge von 47,2 % (2020: 33,3 %) entspricht. Zu Mitte März 2022 war bereits insgesamt ein Auftragsbestand von rund 4 Mio. Euro vertraglich fixiert. Für 2022 rechnet ACTAQUA mit einem Auftragseingang von insgesamt rund 19 Mio. Euro bis 21 Mio. Euro. Investor Relations-Kontakt

cometis AG

Claudius Krause

Telefon: +49 (611) 205855-28

E-Mail: ir@act-aqua.de Pressekontakt

ACTAQUA AG

Nicole Messmer-Pohan

Telefon: +49 (621) 92100141

E-Mail: pressestelle@act-aqua.de Über die ACTAQUA AG: ACTAQUA ist der Spezialist für die digitale Transformation der Immobilienwirtschaft. Mit dem Regelsystem PAUL hat ACTAQUA einen Change-Prozess eingeleitet und schafft mithilfe von Künstlicher Intelligenz Energieersparnisse bei Bestandsgebäuden bis hin zur CO 2 -Neutralität und das geringinvestiv und ohne Komfortverlust für die Bewohner. Investoren und Betreiber setzen auf PAUL, um ihre Immobilien zukunfts- und wettbewerbsfähig zu machen. Aktuell betreut ACTAQUA über 80 Unternehmen der Immobilienwirtschaft mit mehr als 150.000 Wohneinheiten. Das entspricht aktuell einer CO 2 -Einsparung von rund 1,5 Mio. Tonnen über die gesamte Laufzeit gerechnet. www.actaqua.de DISCLAIMER Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgte ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten Bezugsangebots. Diese Veröffentlichung stellt insbesondere weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hierin in Bezug genommenen Wertpapiere wurden und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder dem Recht der Einzelstaaten der USA registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an "U.S. persons" (wie in Regulation S des Securities Act definiert) oder für Rechnung von "U.S. persons" angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind von der Registrierungspflicht gemäß der Securities Act und dem einzelstaatlichen Recht der USA ausgenommen oder befreit. Diese Veröffentlichung und die in ihr enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA oder in andere Jurisdiktionen, in denen das öffentliche Angebot oder der Verkauf der Wertpapiere verboten ist, verbreitet oder dorthin übermittelt werden und dürfen nicht an "U.S. persons" oder über Veröffentlichungen mit genereller Verbreitung in den USA versandt werden. In den USA wird kein öffentliches Angebot von Anleihen unternommen. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt.

