Adobe-Aktionäre werden heute auf eine harte Probe gestellt. So büßt der Kurs satte rund drei Prozent ein. Die Papiere kosten damit nur noch 429,54 USD. Sehen wir hier nur einen kleinen Rücksetzer oder ist das der Anfang einer Baisse?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Adobe der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Adobe-Analyse einfach hier klicken.

Trotz des heutigen Verlustes sieht die Technik unverändert gut aus. Die nächste charttechnische Hürde ist nämlich nach wie vor in unmittelbarer Reichweite So reicht ein Plus von nur rund rund drei bis zum 4-Wochen-Hoch. Bisher hatte der Titel dieses Top bei 441,90 USD ausgelotet. Die Konstellation ist also hochbrisant.

Mittelfristig orientierte Anleger, die auf ein günstiges Einstiegsniveau gewartet haben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...