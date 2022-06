Die Märkte starteten eher schwach in den gestrigen Handel, konnten sich bis Handelsschluss aber mausern. Letztlich schlossen die meisten großen Indizes im grünen Bereich und die allgemein wieder etwas bessere Stimmung verlieh den Anlegern von Sartorius neuen Mut.Um knappe vier Prozent konnte Sartorius (DE0007165607) sich gestern in die Höhe bewegen. Es hat einige Anläufe gebraucht, doch letztlich gelang es den Bullen damit, die Marke von 350 Euro wieder zu überwinden und damit die Erholungsbewegung bei dem Konzern aus der Medizintechnik am Leben zu ...

