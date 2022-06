VANCOUVER, BC, 3. Juni 2022 - Modern Plant Based Foods Inc., (CSE: MEAT) ("Modern Plant Based Foods") oder (das "Unternehmen"), ein Anbieter von preisgekrönten Lebensmitteln auf pflanzlicher Basis, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Präsenz im Bereich der Lebensmittelinnovation durch die Eröffnung einer "Modern Commissary"-Kücheneinrichtung ausbaut. Damit will das Unternehmen vom zunehmenden Trend der Ghost Kitchens, Mahlzeitenzubereitung und innovativen Lebensmittel-Startups profitieren und hat bereits zahlreiche Interessensbekundungen von einer Reihe einzigartiger Akteure im Lebensmittelbereich erhalten.

"Im Großraum Vancouver gibt es eine Fülle lokaler und ethnischer Talente und wir sind begeistert, dass wir leidenschaftlichen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen eine zugängliche und gut ausgestattete Kücheneinrichtung bieten können, in der sie der Tätigkeit nachgehen können, die sie lieben. Unser gemeinschaftsorientierter Ansatz zielt darauf ab, Unternehmen die kostengünstige Möglichkeit zur Förderung von Innovationen und Wachstum zu eröffnen. Die Einrichtung ist gut ausgestattet und bietet Raum für wachsende Unternehmen. Unternehmen können so ihre Räumlichkeiten besser nutzen und gleichzeitig zusätzliche Einnahmen erzielen. Angesichts unserer eigenen bescheidenen Anfänge freuen wir uns, als Ausgangspunkt für kleine Unternehmen zu dienen, sodass diese ihre Produkte herstellen und Kontakte knüpfen können sowie Zugang zu den Ressourcen zu erhalten, die notwendig sind, um eines Tages die gleichen Höhen und den gleichen Erfolg zu erreichen wie Modern Foods", erklärt Avtar Dhaliwal, CEO von Modern Plant Based Foods.

Zu den Mietern der Modern Commissary gehören lokal tätige Lebensmittelunternehmen, die sich bei einigen der wichtigsten kulinarischen Feste in Vancouver einen Namen gemacht haben, sowie Lebensmittelunternehmen mit asiatischem Schwerpunkt, die bereits Erfahrung in der Lebensmittelentwicklung in Südostasien haben. Die Modern Commissary bietet eine erstklassige Ausstattung, mit der Startups ihre Betriebstätigkeit ausbauen und bedeutende Produktionsszenarien aufbauen können. Die Modern Commissary ist eine vielseitige Einrichtung, die sich für eine Vielzahl von Lebensmitteln eignet und über die erforderlichen Lagermöglichkeiten für Tiefkühl-, Kühl- und Trockenwaren sowie über hochmoderne Verpackungsanlagen verfügt. Die Einrichtung ist ideal für kleine Unternehmen, die sich in der Forschungs- und Entwicklungsphase befinden, bis ihre fertigen Produkte den Weg in die Regale finden.

Die Mieter der Einrichtung müssen die Richtlinien des Unternehmens für die Lebensmittelzubereitung und -sicherheit befolgen. Die Einrichtung ist insofern einzigartig, da sie den Mietern rund um die Uhr zur Verfügung steht, sodass sie zu jeder Tageszeit und an sieben Tagen die Woche kreativ sein und experimentieren können. Dadurch wurde die Nutzungskapazität der Einrichtung effektiv erweitert und die Präsenz des Unternehmens in der Lebensmittelbranche weiter gefestigt. Mit der Einrichtung erweitert Modern Foods seine Präsenz im Raum Vancouver und erschließt eine neue Einnahmequelle für das Unternehmen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Cassidy McCord

Chief Corporate Officer

mailto:investors@modernfoods.ca

604-395-0974

MODERN PLANT-BASED FOODS INC.

700 W Georgia St #2500,

Vancouver, BC V7Y 1B3

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Prognosen und Chancen erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: das Unternehmen und seine Geschäfte und Perspektiven; die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens; das Umsatzwachstum des Unternehmens, die geplante Expansion, die Bekanntheit der Marken des Unternehmens, das zukünftige Vertriebs- und Umsatzwachstum, die Verfügbarkeit der Produkte über GFS sowie das Geschäft, den Betrieb, das Management und die Kapitalausstattung des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Solche Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche und soziale Ungewissheiten; lokale und globale Markt- und wirtschaftliche Ungewissheiten, die sich in Bezug auf die COVID-19-Pandemie ergeben; Rechtsstreitigkeiten; die Verfügbarkeit der wichtigsten Produktzutaten; legislative, umweltbezogene und andere gerichtliche, behördliche, politische und wettbewerbliche Entwicklungen; die Fähigkeit, die Herstellungs- und Produktionskapazität effektiv auszubauen; die Fähigkeit, Einzelhandelspartner für den Vertrieb der Produkte des Unternehmens zu finden; den Erfolg der Marketinginitiativen und die Fähigkeit, die Markenbekanntheit zu steigern; die Fähigkeit, Beziehungen mit wichtigen strategischen Partnern in der Gastronomie aufzubauen, zu wahren und auszubauen; die Fähigkeit, die Geschmackspräferenzen der Verbraucher vorherzusagen; Verzögerungen oder Unfähigkeit, behördliche Genehmigungen einzuholen; die Angemessenheit unseres Barbestands zur Deckung des Liquiditätsbedarfs; jene zusätzliche Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens, die auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurden, aufgeführt sind; und andere in dieser Pressemitteilung genannten Angelegenheiten. Dementsprechend kann es sein, dass die in dieser Pressemitteilung genannten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund dieser bekannten und unbekannten Risikofaktoren und Ungewissheiten, die sich auf das Unternehmen auswirken, nicht eintreten und erheblich abweichen können. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollten die Leser sich nicht übermäßig auf diese Aussagen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Äußerung gelten, verlassen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen offiziell zu aktualisieren, ab, sei es aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66108Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66108&tr=1



