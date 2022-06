Software AG Aktie - BEOBACHTEN. Der Platow Brief will die Aktie der Software AG (ISIN: DE000A2GS401) genauer beobachten. Nach den positiven Ergebnissen des Unternehmens im Q1 will Platow eine Verstetigung der Erfolge sehen, bevor man zu einem BUY kommt. Nach dem Motto "Eine Taube macht noch keinen Sommer" will man abwarten, was die nächsten Monate "bringen". Guter Anfang wurde gemacht und bringt den Platow Brief zu folgender Momentaufnahme: Software AG - Besserung in Sicht? Mehrfach haben wir darauf hingewiesen, dass die Digitalisierungsbranche trotz Inflationsdrucks, gestörter Lieferketten und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...