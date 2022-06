Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX hat eine relative ruhige Woche hinter sich, am Ende steht ein zartes Plus von 0,3% zu Buche. Im Vergleich zur letzten Woche hat sich nicht viel geändert, die kurzfristigen technischen Indikatoren generieren nach wie vor mehrheitlich Kaufsignale, auch wenn das Momentum ein wenig nachgelassen hat. Die 3.300-Punkte-Marke konnte gehalten werden, der österreichische Leitindex befindet sich jedoch weiterhin zwischen seinen 50- und 200-Tage-Linien, sowie zwischen den Fibonacci Retracements bei 3.241 und 3.444 Punkten. Die Volatilität hat zuletzt wieder leicht nachgelassen, ob der Anlauf auf die 3.400 Punkte bereits in der nächsten Woche gelingt, ist fraglich, nach unten sollte der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Tage bei 3.240 Punkten ...

