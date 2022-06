Was könnte es Schöneres geben, als stundenlang Müll einzusammeln oder ein und dieselbe Route mit einem Linienbus zu fahren? Vielen Menschen wollen genau das - nur nicht in echt, sondern alleine vor dem PC-Bildschirm. Simulatoren erfreuen sich großer Beliebtheit. Mit ihnen entfliehen Kinder, Jugendliche, Berufstätige und Rentner dem tristen Alltag aus Schule, Job oder unattraktivem Hobby und tauchen stattdessen ein in den aus ihrer Sicht spannenderen Alltag von Baggerfahrern, Landwirten und Obdachlosen. Mehr zum Thema

Den vollständigen Artikel lesen ...