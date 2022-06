Cancom-Aktionäre konnten ihren Aktien in den vergangenen Tagen beim Steigen zusehen. Immerhin gewann der Kurs im Vergleich zum Vorwochenschluss rund 2,40 Prozent. Kursgewinne feierte der Titel an insgesamt drei der fünf Sitzungen . So richtig herausragend war es für Cancom am Donnerstag mit einem Plus von 3,08 Prozent. Startet dadurch jetzt eine neue Rallye?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund drei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...