Die deutschen Autobauer hatten es in der jüngeren Vergangenheit alles andere als einfach. Nicht nur wurden sie in Sachen E-Mobilität lange Zeit von der Konkurrenz aus dem Ausland regelrecht vorgeführt. Im Zuge der Corona-Krise kam es auch zu heftigen Problemen in der Produktion, da es allerorten an wichtigen Bauteilen fehlte.Auch Mercedes-Benz (DE0007100000) konnte sich dieser Entwicklung nicht entziehen und musste dadurch bedingt zuweilen heftige Kursverluste in Kauf nehmen. Zuletzt gab es aber wieder einige positive Entwicklungen zu sehen. So sprach das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...