Köln (ots) -Ganz großer Sport - und ein Riesenspaß dazu: 20 Promis mit Ehrgeiz, Mut und Humor machten die Konkurrenz am Freitagabend nass. Starke 21,6 Prozent der 14- bis 49-Jährigen sahen die Premiere des "RTL Turmspringen", live moderiert von Jan Köppen, Frank Buschmann und Laura Wontorra. Bei den Zuschauer:innen 14-59 Jahre holte das feuchtfröhliche Sport-Event aus der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark Berlin ebenfalls sehr gute 16,5 Prozent Marktanteil (1,39 Mio. Zuschauer). Damit war das "RTL Turmspringen" in beiden Zielgruppen die Nummer 1 in der Primetime. Insgesamt schalteten 2,10 Millionen Zuschauer (MA: 11,4 %) ein.Mit einem Tagesmarktanteil von 14,3 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen ist RTL der Konkurrenz am Freitag deutlich davongesprungen (ZDF: 7,3 %, VOX: 6,9 %, ProSieben: 6,5 %, Sat.1: 6,2 %, ARD: 4,9 %). Und auch bei 14-59 war RTL am Freitag mit einem Tagesmarktanteil von 12,1 Prozent die Nummer 1. Zum Vergleich: ZDF: 9,1 %, ARD: 6,7 %, Sat.1: 6,6 %, VOX: 6,5 %, ProSieben: 4,5 %.20 Promis und ein Ziel: Beim Sprung ins kalte Wasser eine gute Figur machen. Zehn Einzelspringer und sieben Synchronpaare gingen am Freitagabend live an den Start und überzeugten auf unterschiedliche Weise - wenn nicht mit Leistung, dann mit Humor. Mit ihrem Salto vorwärts gehockt vom 3 Meter Brett sorgten Jens "Knossi" Knossalla und Mathias Mester für den unterhaltsamsten Sprung des Abends. Frank Buschmann: "Das war synchron, in zwei verschiedenen Zeitzonen". Sieger des Einzelspringens wurde der ehemalige Kunstturner Philipp Boy, im Synchronspringen landeten die "Ninja Warrior Germany"-Athleten Stefanie Edelmann (ehemals Noppinger) und Moritz Hans auf dem ersten Platz.Quelle: AGF / GfK / DAP videoSCOPE / RTL DATA / vorl. gew. / Stand: 04.06.2022Pressekontakt:Yvonne WagnerRTL Television GmbHEin Unternehmen von RTL DeutschlandTelefon: +49 (0221) 456-74225yvonne.wagner@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/5239697