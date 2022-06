Eine einmalige Chance will man selten verpassen, vermutlich hast du deshalb auch auf diese Schlagzeile geklickt. Um dich weiter zu triggern: Es gibt wirklich eine herausragende Gelegenheit im Moment, wenn es um Aktien und Börse geht. Leider ist sie eben nicht so offensichtlich, wie man das manchmal gerne hätte. An den Aktienmärkten sind Chancen eher ein zweischneidiges Schwert. Damit eine Aktie besonders attraktiv und preiswert erscheint, muss sie häufig besonders stark fallen. Das wiederum verunsichert ...

