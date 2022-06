Ein Dividendenkönig, der jetzt ein Top-Performer ist: Na klar, Coca-Cola (WKN: 850663). Die Pricing-Power, die starke Dividende und der Schutz gegen die Inflation sprechen einfach für sich. Qualität und eine starke Marke sind das, was in diesem Marktumfeld einfach besticht. Allerdings muss es nicht immer Coca-Cola sein. Auch der eher unbekannte Dividendenkönig Hormel Foods (WKN: 850875) kann definitiv eine Menge Qualität liefern. Blicken wir auf das, was für Foolishe Investoren an dieser Stelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...