In einem neuen Bericht warnt die Secure World Foundation vor einem Trend, der auf die Zerstörung moderner Kommunikationsstrategien ausgerichtet ist. Danach gibt es ein steigendes Interesse an Waffensystemen, die sich gegen Satelliten richten lassen. Es klingt nach der ultimativen Lösung. Über erdnahe Satelliten lässt sich jeder noch so abgelegene Winkel der Erde mit stabilem Internetzugang versorgen. Was für die zivile Nutzung ein Segen ist, kann für die militärische Nutzung beides sein - je nachdem, wer die Technologie nutzt. Der durch SpaceX-Chef Elon Musk persönlich forcierte Einsatz des Starlink-Breitbandgürtels und der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...