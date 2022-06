BioNTech-Anleger wurden in den vergangenen Tagen den Bären zum Fraß vorgeworfen. Immerhin gab der Kurs im Verhältnis zur Vorwoche 6,94 Prozent nach. An drei der vier Sitzungen ging es für den Titel nach unten. Dabei erwischte es BioNTech am Mittwoch mit einem Minus von 2,50 Prozent besonders arg. Ist das der Beginn eines Crashs?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Aus technischer Sicht ist trotz des Wochen-Abschlags alles im Lot. Denn markante Hochpunkte sind unverändert in Reichweite. Das Spiel geht jetzt also in die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...