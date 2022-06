DJ SAMSTAGS-ÜBERBLICK Unternehmen/04. Juni 2022

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Siemens bringt Deutsche Bahn als ICE-Netz-Betreiber in Ägypten ins Spiel

Siemens bringt als Betreiber des Hochgeschwindigkeitsnetzes in Ägypten, für das gerade die Verträge unterschrieben wurden, die Deutsche Bahn ins Spiel. "Der Betrieb soll von einer externen Gesellschaft übernommen werden. Das könnte vielleicht sogar auch für die Deutsche Bahn interessant sein", sagte Michael Peter, der Chef der Bahnsparte Siemens Mobility, der Süddeutschen Zeitung. Siemens baut für rund 8 Milliarden Euro das 2.000 Kilometer lange Hochgeschwindigkeitsbahnnetz für Ägypten, dort soll unter anderem der ICE zum Einsatz kommen. Es ist der größte Auftrag der Siemens-Geschichte. Siemens wird die Züge später auch warten, betreiben soll das Netz aber ein Dritter. Siemens ist für die Deutsche Bahn bereits ein großer Lieferant, unter anderem des ICE und von Signaltechnik.

Fiat Chrysler zahlt 300 Mio USD Strafe wegen Dieselskandal

Der Autobauer Fiat Chrysler hat sich im Dieselskandal der Verschwörung zum Betrug für schuldig bekannt und der Zahlung einer Geldstrafe von 300 Millionen Dollar (280 Millionen Euro) zugestimmt. Wie der stellvertretende US-Generalstaatsanwalt Kenneth Polite am Freitag mitteilte, war der Autobauer "an einem mehrjährigen Plan zur Irreführung von US-Aufsichtsbehörden und Kunden beteiligt". Fiat Chrysler wurde beschuldigt, "Abschalteinrichtungen" in Dieselautos eingebaut zu haben, um Abgasnormen zu umgehen. Betroffen waren die Diesel-Modelle Ram 1500 und Jeep Grand Cherokee der Modelljahre 2014 bis 2016.

FDA besorgt wegen Herzmuskel-Entzündungsrisiko bei Novavax-Impfstoff

Die US-Arzneimittelbehörde FDA ist besorgt wegen des möglichen Risikos einer Herzmuskelentzündung beim Corona-Impfstoff Novavax. "Die Identifizierung mehrerer Fälle, die möglicherweise mit dem Impfstoff in Verbindung gebracht werden", gebe "Anlass zur Sorge", erklärte die FDA am Freitag (Ortszeit). Demnach könnte das Risiko einer sogenannten Myokarditis bei Novavax höher sein als bei den mRNA-Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna. Der proteinbasierte Novavax-Impfstoff ist bereits in zahlreichen europäischen Ländern zugelassen, darunter auch in Deutschland.

June 04, 2022 11:31 ET (15:31 GMT)

