München (ots) -Was für eine enge Kiste! 2 Punkte Rückstand Sekunden vor Schluss! Bonn zwingt die Bayern in Spiel 4. Folgt am Pfingstmontag (live ab 17.45 Uhr) die Entscheidung? Tuomas Iisalo gibt sein Team jedenfalls nicht auf. "Ich denke, die Bayern haben jetzt den Druck. Wir haben eine Mannschaft wie ein Filmbösewicht. Man kann unser Team mehrmals schwächen, aber wir kommen immer wieder zurück", meint Iisalo nach dem Spiel. Sein Gegenüber, Andrea Trinchieri, fand schnell die Probleme der Bayern im Spiel. "Rebounds, 2. Chancen, 50:50 Bälle, sie waren besser", ärgerte sich der Coach.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen von Spiel 3 zwischen dem FC Bayern und den Telekom Baskets - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Pfingstmontag geht es weiter mit Spiel 4! Ziehen die Bayern dann ins Finale ein? Die Antwort gibt's ab 17.45 Uhr auf MagentaSport.FC Bayern München - Telekom Baskets Bonn 84:86 - Serie: 2:1Herzschlag-Finale im Audi Dome! Bonn verlängert die Serie! Es geht in Spiel 4. In den letzten Sekunden entscheidet ein Freiwurf von Jevontae Hawkins das Spiel. Die Bayern haben jetzt am kommenden Pfingstmontag (ab 17.45 Uhr auf MagentaSport) erneut die Chance den Albatrossen ins Finale zu folgen. Das Spiel ist über weite Strecken sehr ausgeglichen. Die Bonner geben die Führung allerdings nur im 1. Viertel kurz ab.Andrea Trinchieri, Coach Bayern, sichtlich unzufrieden über das, was falsch lief im Spiel: "Rebounds, 2. Chancen, 50:50 Bälle, sie waren heute besser. Wir waren nachlässig. Wir haben kein gutes Spiel gespielt. In den Playoffs gewinnt das Team, welches es mehr will."Nick Weiler-Babb, 12 Punkte Bayern: "Wir haben heute etwas an Energie vermisst. Sie haben härter als wir gespielt, haben mehr 50:50 Bälle bekommen. Sie haben einfach mit mehr Energie gespielt."Tuomas Iisalo, Coach Bonn: "Das war sehr gut von uns. Wir haben uns an den Gameplan gehalten. Von der 1. Bis zu 40. Minute und heute hat es gereicht. Es waren zwar nur 2 Punkte, aber das ist besser als Minus 1... Wir spielen gegen eine der besten Defensiven in Europa. Mannschaften wie Barcelona haben Probleme gegen Bayern zu scoren. Das ist der moderne Basketball."Über den weiteren Verlauf der Serie: "Ich denke, die Bayern haben jetzt den Druck. Wir haben eine Mannschaft wie ein Filmbösewicht. Man kann unser Team mehrmals schwächen, aber wir kommen immer wieder zurück. Das ist etwas beängstigend. Das ist eine unsere Qualitäten, die wir haben durch unsere Charaktere im Team."Michael Kessens, 16 Punkte Bonn: "Wir haben es geschafft, unseren Basketball zu spielen. Wir haben nie aufgegeben. Wenn du solche Fans dabeihast, hilft es natürlich enorm. Wir haben es geschafft endlich mal ein enges Spiel für uns zu entscheiden."