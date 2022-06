Marken begehen im größten sozialen Netzwerk der Welt, Youtube, immer wieder die gleichen Fehler und verlieren so Positionierungs-Chancen. Fünf Fehler, die Markenkanäle auf Youtube nicht wiederholen sollten. Fehler Nr. 1: Starten ohne Strategie Einige Kanäle sehen aus, als hätte jemand gesagt: "Lass uns mal ein paar Videos auf Youtube hochladen und gucken, was passiert." Was daraus wird? Nichts. Denn ohne Strategie wird keine Marke auf der größten Videoplattform der Welt erfolgreich sein. Jede Minute werden 500 Stunden Videomaterial bei Youtube hochgeladen. Um sich gegen diese ...

