News von Trading-Treff.de Der Mai kann sich in den grossen Indizes nach grossen Verwerfungen in den meisten Fällen noch einigermassen retten. Der S&P500 schafft ein Mini-Gewinn von 0.01%. Die Nasdaq100 ist etwas schwächer mit -1.65% und ARKK hinkt (natürlich ) mal wieder hinterher mit -6.45%. In meinen Depots sieht es auch im Mai wieder übel aus mit insgesamt -47.821,69 EUR Verlust. Das Gesamtportfolio beträgt neu 436.624,68 EUR. Dabei ist jedoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...