Ja, ich investiere 150 Euro pro Monat in ETFs. Damit kreiere ich mir einen Benchmark, wobei ich immer noch verschiedene Kandidaten per Sparplan habe. Aber eigentlich definiere ich mich als Stock-Picker, der lediglich Benchmarks kreieren möchte, was mein primärer Grund für diese Investitionen ist. Trotzdem sind 150 Euro pro Monat gewiss nicht wenig Geld, die in ETFs fließen. Daher darf man sich durchaus fragen: Was kann aus diesem Einsatz werden? So viel vorab: Ich rechne mit einem Benchmark, der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...