Ob Dinos, Aristokraten oder Könige eine starke Dividende besitzen, das müssen Foolishe Investoren natürlich im Einzelfall überprüfen. Jeder Dividendenaristokrat oder eben in irgendeiner Weise adelige Ausschütter besitzt sein eigenes Chance-Risiko-Verhältnis und seine eigene Historie. Aber, Hand aufs Herz: Was macht bei Dinos, Aristokraten oder Königen denn eigentlich eine starke Dividende aus? Egal welcher Name: Es gibt gewisse Schwachstellen und Gemeinsamkeiten, die wir dabei anführen können. Starke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...