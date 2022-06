Auch für Warren Buffett ist es als Sparer, Verbraucher und Investor eine Aufgabe, sich mit der Inflation auseinanderzusetzen. So bezeichnete er sie einst als einen Bandwurm, der sich durch die Unternehmensfinanzen frisst und Vermögensgegenstände entwertet. Da ist durchaus was dran. Das Orakel von Omaha kennt sogar drei Wege, wie man sich der Inflation stellen kann. Blicken wir heute auf die Möglichkeiten für uns als Menschen, Investoren und Verbraucher. Warren Buffett vs. Inflation: Investiere in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...