Wichtige Punkte Die Finanzkennzahlen von Alphabet passen gut zur Bewertung des Unternehmens. Vor allem in Anbetracht seiner enormen Größe ist das Wachstum von Alphabet weiterhin fantastisch. Der Aktienmarkt stand in letzter Zeit unter enormem Druck, und es ist nicht schwer zu erkennen, warum. Die Inflation ist auf ein 40-Jahres-Hoch gestiegen, die US-Notenbank hat begonnen, die Zinssätze zu erhöhen, und viele makroökonomische Probleme wurden durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine noch verschärft. ...

