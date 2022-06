Sollte man Google mitteilen, wenn sich der Inhalt der eigenen Seite geändert hat? Laut John Müller ist eine händische Reindexierung in der Google Search Console in den allermeisten Fällen unnötig. "Muss ich meinen Artikel in der Google Search Console neu indexieren, wenn ich ihn aktualisiere?", so lautete eine Nutzerfrage auf Reddit, zu der John Müller in knappen Worten Stellung bezog. "Nein, musst du nicht", entgegnete Müller in seinem Post. Google ...

Den vollständigen Artikel lesen ...