BAD HONNEF (dpa-AFX) - Die Zahl der Fertighäuser aus Holz ist in Deutschland nach Zählung eines Branchenverbandes auf mehr als eine Million gestiegen. Während in den 60er Jahren nur einige Hundert Häuser pro Jahr in dieser Bauweise gebaut wurden, zog die Nachfrage danach deutlich an, wie der Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) mitteilte und sich dabei auf Zahlen vom Statistischen Bundesamt und eigene Erhebungen bezog. Zuletzt kamen 25 500 per annum hinzu. Der Verband begründet die Entwicklung unter anderem damit, dass Holz den Hauskäufern als nachwachsender Rohstoff wichtiger sei als früher. Für die Zukunft sieht der Verband großes Potenzial für weiteres Wachstum./wdw/DP/he