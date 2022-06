Am Sonntag sind drei Astronauten von China aus zu einer sechsmonatigen Mission gestartet. Sie sollen die entscheidende Phase des Baus der Raumstation überwachen. Der fehlen nur noch zwei Module. Mit einer Rakete des Typs Langer Marsch-2F ist in der Nacht zu Sonntag das Raumschiff Shenzhou-14 mit drei Astronauten an Bord vom Jiuquan Satellite Launch Center in der Wüste Gobi im Nordwesten Chinas gestartet. Chinas Staatsfernsehen hatte den Launch live übertragen. An Bord von Shenzhou-14 befinden sich der Kommandant der Mission, Chen Dong (43), die erfahrene Astronautin Liu ...

