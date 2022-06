Russland will das Teleskop Erosita im gemeinsamen Weltraum-Observatorium auch gegen den Willen des deutschen Partners wieder in Betrieb nehmen. Der Auftrag sei bereits erteilt. Wie die russische Nachrichtenagentur Interfax berichtet, hat Dmitri Rogosin, Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roscosmos am Samstag verkündet: "Wir werden den Fehler der Deutschen korrigieren und ihr Teleskop in unserer Sternwarte Spektr-RG wieder einschalten." Roscosmos werde damit den Betrieb ...

