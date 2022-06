Kräftig den Hintern versohlt bekamen in den vergangenen Tagen Ballard Power-Aktionäre. So verlor der Kurs im Vergleich zum Vorwochenschluss 6,82 Prozent. Für die Aktie ging es an drei der vier Tage nach unten. Gerade am Dienstag musste Ballard Power mit einem Minus von 8,72 Prozent richtig bluten. Gewinnt die Talfahrt damit an Geschwindigkeit?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Aus technischer Sicht ist trotz des Wochen-Abschlags alles im Lot. Denn es fehlen nur geringfügige Gewinne für neue Kaufsignale. Immerhin genügt ein Plus von rund zwölf Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...