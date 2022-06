Encavis PNE Aktie - Aufsteigeraktien. Zum 20.06.2022 steigt der eine in den SDAX auf, der andere in den MDAX. Nachhaltigkeit als Anlagekriterium scheint immer mehr im Kapitalmarkt anzukommen. Beide Werte stehen für Windanlagenportfolios, profitables Wachstum und politischen Rückenwind "auf Jahre" - entsprechend performten die Aktien - zumindest aktuell. Die Encavis AG (ISIN: DE0006095003) am 23.02.2022 noch bei 12,53 EUR handelte am Freitag zum Handelsschluss bei 20,35 EUR - auf 52 Wochen Sicht ein sattes Plus von 39,48 %. Und bei der PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2) sieht es noch besser aus. Wie am ...

