Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
London, June 1
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF
|6.047400 USD
|IE00BJXRZJ40
|1st JUNE 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Medical Cannabis and Life Science ETF
|3.573500 USD
|IE00BJXRZ273
|1st JUNE 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
|4.640500 USD
|IE00BLRPQH31
|1st JUNE 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
|1.861400 USD
|IE00BLRPQJ54
|1st JUNE 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
|4.326700 USD
|IE00BLRPRR04
|1st JUNE 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF
|3.362300 USD
|IE00BLRPRQ96
|1st JUNE 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EM INT & ECOM ETF
|4.333400 USD
|IE000HJV1VH3
|1st JUNE 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE PET CARE UCITS ETF
|4.134000 USD
|IE000QRNAC66
|1st JUNE 2022
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