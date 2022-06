DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Dänemark, Norwegen, Österreich und der Schweiz findet wegen Pfingsten kein Handel statt. In Schweden (Nationalfeiertag) und Südkorea (Memorial Day) bleiben die Börsen ebenfalls geschlossen.

TAGESTHEMA

Stoxx hat diverse Änderungen der Zusammensetzungen der DAX-Indexfamilie mitgeteilt, die mit Handelsbeginn am 20. Juni in Kraft treten. Wie schon von Experten erwartet, kehrt die Beiersdorf-Aktie in den Leitindex DAX zurück und verdrängt Delivery Hero in den MDAX. Nachfokgend eine Übersicht der Änderngen:

+ DAX AUFNAHME - Beiersdorf HERAUSNAHME - Delivery Hero + MDAX AUFNAHME - Delivery Hero - Encavis HERAUSNAHME - Beiersdorf - Hypoport + SDAX AUFNAHME - Hypoport - Hensoldt - PNE AG HERAUSNAHME - Encavis - LPKF LASER - SGL Carbon + TecDAX AUFNAHME - Hensoldt HERAUSNAHME - Eckert & Ziegler

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DIVIDENDENABSCHLAG

2G Energy 0,50 EUR Saint-Gobain 1,63 EUR Wacker Neuson 0,90 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Termine angekündigt.

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Stand +/- DAX-Future 14.553,00 +0,5% E-Mini-Future S&P-500 4.130,50 +0,6% E-Mini-Future Nsdq-100 12.647,50 +0,8% Nikkei-225 27.957,35 +0,7% Schanghai-Composite 3.228,93 +1,0% +/- Ticks Bund -Future 149,88 -3 Freitag: Schluss +/- DAX 14.460,09 -0,2% DAX-Future 14.475,00 -0,7% XDAX 14.480,79 -0,7% MDAX 30.224,18 -0,0% TecDAX 3.177,54 -0,5% EuroStoxx50 3.783,66 -0,3% Stoxx50 3.647,09 -0,1% Dow-Jones 32.899,70 -1,0% S&P-500-Index 4.108,54 -1,6% Nasdaq-Comp. 12.012,73 -2,5% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 149,91 -32

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUsblick: Mit einem einigermaßen ruhigen Handel rechnen Marktteilnehmer am Pfingstmontag. Viele Anleger dürften die Pfingsfeiertage zu einem verlängerten Wochenende nutzen. In Deutschland wird gehandelt, nachdem der Börsenbetreiber von der bisherigen Praxis abgerückt ist, wonach am Pfingstmontag nicht gehandelt wurde. Marktbeobachter rechnen mit einem eher lustlosen Geschäft, unter den Profis dürften hauptsächlich nur die Risikomanager anwesend sein. Für Volatilität könnte jedoch die Rückkehr der Händler in London sorgen. Sie hatten wegen des 70. Thron-Jubiläums der Queen am Donnerstag und Freitag gefehlt und dürften nun einiges an Nachrichten nachzuhandeln haben.

Rückblick: Etwas leichter - Ein stark ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht bestätigte den geplanten aggressiven Zinserhöhungkurs der US-Notenbank und belastete damit tendenziell. Am Anleihemarkt zogen die Renditen entsprechend an. Für einen gewissen Ausgleich sorgte aber der ISM-Service-Index aus den USA. "Er zeigt das gleiche Bild wie schon der ISM-Industrie-Index", so ein Händler. Auch hier ging die Preiskomponente zurück, wenn auch auf sehr hohem Niveau. Ölwerte zeigten sich mit anziehenden Ölpreisen mit leichten Gewinnen, dagegen gab der Automobil-Sektor (-1,6%) deutlich nach, was im Handel mit Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Gewinnen erklärt wurde. Aperam stiegen um 1,9 Prozent. Der Luxemburger Stahlkonzern befindet sich in vorläufigen Gesprächen mit der spanischen Acerinox (-3,1%) zwecks eines Zusammenschlusses. Faurecia (-6,8%) litten unter der Ankündigung einer Kapitalerhöhung über rund 705 Millionen Euro zur Teilfinanzierung der Übernahme von Hella.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Allianz (+0,2%) reagierten kaum darauf, dass eine Mehrheitsbeteiligung am russischen Geschäft an den Mutterkonzern des russischen Konkurrenten Zetta Insurance verkauft wird, was Allianz mit rund 400 Millionen Euro belastet. Bei Compugroup (-3,9%) verunsicherte, dass CEO Dirk Wössner das Unternehmen bereits nach rund eineinhalb Jahren wieder verlässt. Singulus (-4,3%) verschob erneut die Vorlage des testierten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020.

XETRA-NACHBÖRSE

Das nachbörsliche Geschäft sei ohne auffallende Kursbewegungen verlaufen, sagte ein Händler von Lang & Schwarz.

USA - AKTIEN

Sehr schwach - Die klar stärker als erwartet ausgefallene Zunahme der Jobs in den USA im Mai schürte Inflationssorgen und belastete somit eher, weil sie die Notwendigkeit des aggressiven Zinserhöhungskurses der US-Notenbank bestätigte. Damit einher gehen aber Sorgen vor einer harten Landung, also einem Abrutschen in die Rezession. Der ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor schwächte sich im Mai zwar etwas stärker als erwartet ab, er liegt aber weiter deutlich im Expansion anzeigenden Bereich. Bremsend, weil potenziell inflationstreibend wirkten derweil auch die deutlich steigenden Ölpreise. Für die Okta-Aktie ging es um 5,0 Prozent nach oben nach einem starken ersten Quartal und einer erhöhten Prognose für das Gesamtjahr. Tesla (-9,2%) litten darunter, dass der Autobauer planen soll, die Zahl der Mitarbeiter um 10 Prozent zu senken. Probleme in der Lieferkette veranlassen Boeing (-0,9%), die Produktion der 737 Max für etwa 10 Tage zu pausieren, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,67 +4,1 2,63 193,7 5 Jahre 2,93 +1,9 2,91 167,0 7 Jahre 2,97 +2,9 2,95 153,4 10 Jahre 2,94 +3,3 2,91 143,3 30 Jahre 3,09 +1,3 3,08 119,2

Die Anleihen gerieten mit den starken und damit potenziell inflationstreibenden Arbeitsmarktdaten unter Druck, die Renditen zogen also an, Günstig war aber, dass sich der Anstieg der Löhne im Mai schon den zweiten Monat in Folge verlangsamte. Damit befeuerten die befürchteten Zweitrundeneffekte die Inflation bislang nicht übermäßig zusätzlich.

DEVISEN

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,0727 +0,1% 1,0720 1,0721 -5,7% EUR/JPY 140,12 -0,2% 140,36 140,14 +7,1% EUR/CHF 1,0312 -0,1% 1,0389 1,0317 -0,6% EUR/GBP 0,8581 -0,0% 0,8582 0,8562 +2,1% USD/JPY 130,62 -0,2% 130,92 130,74 +13,5% GBP/USD 1,2500 +0,1% 1,2492 1,2521 -7,6% USD/CNH 6,6576 +0,1% 6,6490 6,6484 +4,8% Bitcoin BTC/USD 31.201,57 +4,2% 29.930,74 29.419,07 -32,5%

Der Dollar legte mit den Arbeitsmarktdaten und den steigenden Marktzinsen zu, zeigte aber insgesamt eine verhaltene Reaktion. Der Dollar-Index gewann 0,3 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 119,69 118,87 +0,7% 0,82 +64,4% Brent/ICE 120,50 119,72 +0,7% 0,78 +59,7%

Nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer ging es für die Ölpreise um rund 3 Prozent erneut deutlich nach oben und knüpften an die kräftigen Vortagesgewinne an. Energieanalyst Carsten Fritsch von der Commerzbank äußert Verständnis für den Preisanstieg trotz der Erhöhung der Fördermenge durch die Opec+. Damit habe die Opec+ lediglich die für die kommenden drei Monate vorgesehenen Produktionserhöhungen auf die nächsten zwei vorgezogen. Mehr Öl stehe dem Markt, wenn überhaupt, nur kurzfristig zur Verfügung.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.856,56 1.851,15 +0,3% +5,41 +1,5% Silber (Spot) 22,28 21,93 +1,6% +0,35 -4,4% Platin (Spot) 1.023,20 1.012,99 +1,0% +10,21 +5,4% Kupfer-Future 4,41 4,47 -1,3% -0,06 -0,7%

Der Goldpreis gab 1,0 Prozent nach. Belastet wurde die Nachfrage nach dem zinslosen Edelmetall von den gestiegenen Marktzinsen.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

BUNDESWEHR

Der Bundestag hat die Einrichtung des geplanten Sondervermögens über 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr beschlossen.

CHINA - Konjunktur

Der von Caixin ermittelte Einkaufsmanagerndex für den chinesischen Dienstleistungssektor ist im Mai von 36,2 auf 41,4 gestiegen.

DEUTSCHLAND - Tarifverhandlungen

Der Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, Stefan Wolf, hat die Industriegewerkschaft Metall vor zu hohen Lohnforderungen gewarnt. "Wir müssen mit der IG Metall reden, wie wir das Thema Lohnkosten in den Griff bekommen. Denn jede weitere Steigerung führt zu massiven Belastungen", sagte Wolf der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft.

DEUTSCHLAND - Wohungspolitik

Bundeskanzler Olaf Scholz will laut einem Bericht der Bild-Zeitung Wohnen zur Chefsache machen und plant einen Wohngipfel im Herbst. Bei dem Treffen solle unter anderem beraten und beschlossen werden, wie das Regierungsziel von 400.000 neu gebauten Wohnungen pro Jahr noch erreicht werden kann.

UKRAINE-BLOG

- Die Sanktionen des Kreml gegen Gazprom Germania und deren Tochterfirmen könnten deutsche Steuerzahler und Gasverbraucher laut einem Zeitungsbericht mit Zusatzkosten von mehr als 5 Milliarden Euro im Jahr belasten. Weil Russland nicht mehr an die deutsche Firma liefert, muss Ersatz beschafft werden. Ein Teil der dabei entstehenden Mehrkosten soll ab Oktober in Form einer Gas-Umlage auf die Energieversorger und damit die Endkunden abgewälzt werden, berichtet die Welt am Sonntag. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz wollte die konkrete Höhe der Kosten, die durch die Gegensanktionen Moskaus entstehen, gegenüber der Welt am Sonntag nicht kommentieren.

- Die Schweiz hat ihre Blockadehaltung beim Export von schweizerischen Waffen über Drittländer an die Ukraine bekräftigt. Aufgrund "des neutralitätsrechtlichen Gleichbehandlungsgebots" könne Bern der Lieferung von Munition und Radschützenpanzern aus Deutschland und Dänemark an Kiew nicht zustimmen, teilte der Bundesrat mit.

SINGULUS

hat im vergangenen Geschäftsjahr vorläufige und ungeprüfte Umsatzerlöse von 64 bis 68 (Vorjahr 29,9) Millionen Euro erzielt bei einem EBIT von minus 12 bis minus 16 (Vorjahr: minus 39) Millionen Euro. Der Auftragseingang lag bei 111,5 (83,9) Millionen Euro. Im ersten Quartal 2022 lag der Umsatz bei 21,4 (14,6) Millionen Euro und das EBIT bei plus 0,1 (minus 3,3) Millionen Euro. Der Auftragseingang erreichte 6,5 (7,9) Millionen Euro.

BOEING

Probleme in der Lieferkette veranlassen Boeing dazu, die Produktion der 737 Max für etwa 10 Tage zu pausieren, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Dem Flugzeughersteller erschwert das, die Nachfrage nach neuen Flugzeugen zu befriedigen.

STELLANTIS

Fiat Chrysler hat sich im Dieselskandal des Betrugs für schuldig bekannt und der Zahlung einer Geldstrafe von 300 Millionen Dollar zugestimmt. Fiat Chrysler wurde beschuldigt, "Abschalteinrichtungen" in Dieselautos eingebaut zu haben, um Abgasnormen zu umgehen.

