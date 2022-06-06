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RIZE DIGITAL PAYMENTS ECONOMY UCITS ETF Chart 1 Jahr
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PR Newswire
06.06.2022 | 08:10
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, June 2

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF6.180800 USDIE00BJXRZJ402 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF3.707300 USDIE00BJXRZ273
2 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.711900 USDIE00BLRPQH31
2 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.920300 USDIE00BLRPQJ54

2 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF4.411000 USDIE00BLRPRR04

2 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF		3.435100 USDIE00BLRPRQ96

2 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF4.381900 USDIE000HJV1VH3

2 JUNE 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF4.248700 USDIE000QRNAC66

2 JUNE 2022
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