DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Dänemark, Norwegen, Österreich und der Schweiz findet wegen Pfingsten kein Handel statt. In Schweden (Nationalfeiertag) und Südkorea (Memorial Day) bleiben die Börsen ebenfalls geschlossen.

TAGESTHEMA

Der von Caixin ermittelte Einkaufsmanagerindex für den chinesischen Dienstleistungssektor ist im Mai von 36,2 auf 41,4 gestiegen. Ab einem Wert von 50 signalisiert der Index Expansion, darunter Kontraktion. Der entsprechende staatliche Index war zuletzt von 41,9 auf 47,8 gestiegen. Für die Industrie waren die Einkaufsmanagerindizes im Mai ebenfalls gestiegen, allerdings auf einem etwas höheren Niveau knapp unter 50, dafür aber nicht ganz so stark.

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Termine angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.129,75 +0,6% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.640,25 +0,7% Nikkei-225 27.944,06 +0,7% Hang-Seng-Index 21.332,86 +1,2% Kospi Feiertag Shanghai-Composite 3.223,64 +0,9% S&P/ASX 200 7.213,50 -0,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Die Aktienmärkte zeigen sich von der sehr schwachen Wall Street am Freitag unbeeindruckt. Lediglich in Sydney geben die Kurse nach, allerdings nur leicht. Hier steht im Lauf der Woche die Zinssitzung der australischen Notenbank auf dem Terminkalender und sorgt für Vorsicht unter den Anlegern. Die nach und nach gelockerten Lockdown-Maßnahmen sorgten für Zuversicht, heißt es mit Blick auf die Gewinne an den chinesischen Börsen. Dazu ist der von Caixin ermittelte Einkaufsmanagerindex für den chinesischen Dienstleistungssektor im Mai deutlich gestiegen in Richtung der 50er Marke, ab der er eine Expansion anzeigt. In Südkorea wird wegen eines Feiertags nicht gehandelt. Aufwärts geht es mit Aktien aus dem Ölsektor vor dem Hintergrund weiter steigender Ölpreise. Sie hatten bereits am Freitag stark zugelegt und verteuern sich um weitere 0,7 Prozent, nachdem der größte Ölförderer der Welt, Saudi Aramco, seine offiziellen Verkaufspreise für Asien erhöht hat, was laut Markteilnehmern die Erwartung einer robusten Ölnachfrage aus der Region untermauert. Abwärts geht es angesichts der zuletzt mit Zinserhöhungsspekulationen wieder deutlich gestiegenen Marktzinsen in den USA mit den zinsempfindlichen Immobilienaktien in Hongkong. Longfor fallen um 5,1, Country Garden um 2,9 und China Overseas Land um 5,3 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Die Amazon-Aktie bewegte sich fast nicht bewegt und kostete auf Nasdaq.com zuletzt 2.447,50 Dollar. Im regulären Handel zuvor hatte der Kurs um 2,5 Prozent nachgegeben. Die Aktie dürfte am Montag mit einem Kurs von etwa 122 Dollar in den Handel starten, weil der schon länger angekündigte Aktensplit im Verhältnis 1:20 umgesetzt wird, die Anleger also jeweils 20 mal so viele Amazon-Aktien in ihren Depots haben werden wie zuvor. Für AIkido Pharma ging es um 7,2 Prozent nach unten auf 0,27 Dollar, nachdem das Unternehmen einen umgekehrten Aktiensplit beschlossen hat, um die Voraussetzung für die Fortführung der Börsennotierung zu erfüllen. Dadurch, dass je 17 Alkido-Aktien zu einer zusammengefasst werden, steigt der Kurs wieder über das erforderliche Niveau von 1 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.898,91 -1,1% -349,37 -9,5% S&P-500 4.108,44 -1,6% -68,38 -13,8% Nasdaq-Comp. 12.012,73 -2,5% -304,16 -23,2% Nasdaq-100 12.548,03 -2,7% -344,86 -23,1% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 787 Mio 907 Mio Gewinner 908 2.485 Verlierer 2.351 804 Unverändert 145 122

Sehr schwach - Die klar stärker als erwartet ausgefallene Zunahme der Jobs in den USA im Mai schürte Inflationssorgen und belastete somit eher, weil sie die Notwendigkeit des aggressiven Zinserhöhungskurses der US-Notenbank bestätigte. Damit einher gehen aber Sorgen vor einer harten Landung, also einem Abrutschen in die Rezession. Der ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor schwächte sich im Mai zwar etwas stärker als erwartet ab, er liegt aber weiter deutlich im Expansion anzeigenden Bereich. Bremsend, weil potenziell inflationstreibend wirkten derweil auch die deutlich steigenden Ölpreise. Für die Okta-Aktie ging es um 5,0 Prozent nach oben nach einem starken ersten Quartal und einer erhöhten Prognose für das Gesamtjahr. Tesla (-9,2%) litten darunter, dass der Autobauer planen soll, die Zahl der Mitarbeiter um 10 Prozent zu senken. Probleme in der Lieferkette veranlassen Boeing (-0,9%), die Produktion der 737 Max für etwa 10 Tage zu pausieren, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,67 +4,1 2,63 193,7 5 Jahre 2,93 +1,9 2,91 167,0 7 Jahre 2,97 +2,9 2,95 153,4 10 Jahre 2,94 +3,3 2,91 143,3 30 Jahre 3,09 +1,3 3,08 119,2

Die Anleihen gerieten mit den starken und damit potenziell inflationstreibenden Arbeitsmarktdaten unter Druck, die Renditen zogen also an, Günstig war aber, dass sich der Anstieg der Löhne im Mai schon den zweiten Monat in Folge verlangsamte. Damit befeuerten die befürchteten Zweitrundeneffekte die Inflation bislang nicht übermäßig zusätzlich.

DEVISEN

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,0735 +0,1% 1,0720 1,0721 -5,6% EUR/JPY 140,27 -0,1% 140,36 140,14 +7,2% EUR/CHF 1,0325 +0,1% 1,0389 1,0317 -0,5% EUR/GBP 0,8584 +0,0% 0,8582 0,8562 +2,2% USD/JPY 130,67 -0,2% 130,92 130,74 +13,5% GBP/USD 1,2505 +0,1% 1,2492 1,2521 -7,6% USD/CNH 6,6564 +0,1% 6,6490 6,6484 +4,8% Bitcoin BTC/USD 31.203,71 +4,3% 29.930,74 29.419,07 -32,5%

Der Dollar legte mit den Arbeitsmarktdaten und den steigenden Marktzinsen zu, zeigte aber insgesamt eine verhaltene Reaktion. Der Dollar-Index gewann 0,3 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 119,71 118,87 +0,7% 0,84 +64,5% Brent/ICE 120,44 119,72 +0,6% 0,72 +59,7%

Nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer ging es für die Ölpreise um rund 3 Prozent erneut deutlich nach oben und knüpften an die kräftigen Vortagesgewinne an. Energieanalyst Carsten Fritsch von der Commerzbank äußert Verständnis für den Preisanstieg trotz der Erhöhung der Fördermenge durch die Opec+. Damit habe die Opec+ lediglich die für die kommenden drei Monate vorgesehenen Produktionserhöhungen auf die nächsten zwei vorgezogen. Mehr Öl stehe dem Markt, wenn überhaupt, nur kurzfristig zur Verfügung.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.855,18 1.851,15 +0,2% +4,03 +1,4% Silber (Spot) 22,25 21,93 +1,5% +0,32 -4,6% Platin (Spot) 1.023,78 1.012,99 +1,1% +10,79 +5,5% Kupfer-Future 4,42 4,47 -1,2% -0,05 -0,5%

Der Goldpreis gab 1,0 Prozent nach. Belastet wurde die Nachfrage nach dem zinslosen Edelmetall von den gestiegenen Marktzinsen.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

STELLANTIS

Fiat Chrysler hat sich im Dieselskandal des Betrugs für schuldig bekannt und der Zahlung einer Geldstrafe von 300 Millionen Dollar zugestimmt. Fiat Chrysler wurde beschuldigt, "Abschalteinrichtungen" in Dieselautos eingebaut zu haben, um Abgasnormen zu umgehen.

NOVAVAX

Die US-Arzneimittelbehörde FDA ist besorgt wegen des möglichen Risikos einer Herzmuskelentzündung beim Corona-Impfstoff Novavax. Demnach könnte das Risiko höher sein als bei den mRNA-Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 06, 2022 01:42 ET (05:42 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.