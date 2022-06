DJ GSK erhält in den USA Zulassung für Impfstoff Priorix

Von Jaime Llinares Taboada

LONDON (Dow Jones)--Der britische Pharmakonzern GSK plc hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung für den Impfstoff Priorix zur Vorbeugung von Masern, Mumps und Röteln erhalten. Nach Angaben des Pharmaunternehmens ist Priorix damit zum ersten Mal in den USA erhältlich. Der Impfstoff ist bereits in mehr als 100 Ländern zugelassen, darunter in allen europäischen Ländern. "Masern, Mumps und Röteln sind akute und hoch ansteckende Viruserkrankungen, die weltweit zu einer erheblichen Morbidität und Mortalität führen. In den vergangenen Jahren sind in den USA und weltweit Masernausbrüche aufgetreten, wobei für 2019 mehr als 400.000 Fälle bestätigt wurden", sagte Senior Vice President Judy Stewart.

